Sandra Kubicka grozi wydaniem autobiografii: "W Stanach POWINNI SIĘ BAĆ"

Sandra Kubicka otworzyła się ostatnio na kontakty z mediami. Wyrastające jak grzyby po deszczu opowieści autorstwa "aniołka Victoria's Secret" zdają się być co prawda niespójne, jednak Sandra się takimi drobiazgami nie przejmuje. Tak na przykład w odstępie zaledwie kilku dni pochwaliła się, że miała okazję imprezować z byłą żoną syna Roberta De Niro (wciąż zazdrościmy), ale później zaznaczyła, że nie chce być znana wyłącznie z prowadzania się z osobami bardziej od niej popularnymi.

Nieszablonowy sposób myślenia i talent do snucia niestworzonych historii pokierowały Sandrą Kubicką do oczywistej (jak dla celebrytki) konkluzji - pora napisać książkę! Najlepiej autobiografię. W takiej to książce Sandra mogłaby dokładnie opisać relacje z gwiazdami, z których nie chciałaby być kojarzona. Jak wyjawia sama autorka, jej główną motywacją jest chęć obnażenia prawdy na temat niektórych prominentów Hollywood...