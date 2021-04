Sandra "piłam z byłą żoną syna Roberta De Niro" Kubicka odważnie zakłada: "Nie chciałabym być znana tylko z tego, że jestem przyjacielem kogoś"

My się wszyscy przyjaźnimy, a Miami jest mniejsze niż Warszawa. Tak jak w Warszawie jest "warszawka", tak samo jest w Miami. Jak wszyscy idziemy na pokazy, osobiście się nie znamy, nie podaliśmy sobie ręki, ale się znamy i mówimy sobie "cześć". Tak samo to wygląda w amerykańskim show biznesie: nie znacie się oficjalnie, a jak się widzicie, to mówicie sobie cześć - powiedziała ostatnio dziennikarce Kozaczka.

Znamy się przez przyjaciół, jesteśmy takim małym gronem. Pierwszy raz go widziałam na weselu mojego przyjaciela, gdzie była Kim i reszta. Jest wyluzowany. Ja bym nie chciała być oceniana tak jak on: że o, jesteś znany tylko z tego, że jesteś przyjacielem kogoś. On to czuje, ale na pewno też to lubi. Na pewno teraz w Miami jest znany, że jest food God, a nie przyjacielem Kardashianek. W Polsce wszyscy się ekscytują Kardashiankami, nie rozumiem, dlaczego, to są normalni ludzie. Kim no jest znana, ale jest też człowiekiem. Każdy z nich jest inny, ja z Kendall pracowałam po raz pierwszy, jak miałam 15 lat, ona dopiero zaczynała modeling. Ona jest trochę jak ja, ma w sobie takiego chłopca. Bardzo lubię Kourtney: supermama, wyluzowana - dodała Kubicka.