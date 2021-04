Światowy Dzień Książki! Oto "dzieła" celebrytów, które trzeba omijać szerokim łukiem

Karokaro 24 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

A gdzie książka stiflera?? W życiu nie sądziłam że przeczytałam coś tak ZŁEGO! TO STRASZNE I WRĘCZ ZACHĘCAJĄCE MŁODZIEŻ DO BRANIA NARKOTYKÓW. Książka jest reklamowana jako coś, co pomoże ludziom zrezygnować z ćpania, poprzez ukazanie jak autor z niego zrezygnował. Tymczasem ukazane jest tam pełne rozrywek i uciech cielesnych życie, w którym narkotyki pomagały. Nie ma nic o żadnym cierpieniu, czy bólu. A o zerwaniu z narkotykami jest 1(!!!!!!!)strona rozumiecie?? Dosłownie : wróżka oriana kazała mi przestać ćpać, więc przestałem. I koniec. I tyle. Zero opisu jak to wygląda naprawde, ak wyglądają odwyki, jak CIĘŻKO jest z tym zerwać. Dlatego ja uważam, że wręcz zacheca do ćpania mówiąc wprost : pobierzesz, pobierzesz i przestaniesz. To jest skandal że ktoś to wypuścił