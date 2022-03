Sandra Kubicka i Baron zostawiają psy w mercedesie i randkują w restauracji (ZDJĘCIA)

Ewa 41 min. temu zgłoś do moderacji 131 7 Odpowiedz

Przyznam Wam, że jestem rozczarowana swoim życiem, które i tak przegrałam. We wrześniu kończę 30 lat, a dalej mieszkam na wsi z toksycznymi rodzicami, wścibskimi sąsiadami i koleżankami, które mnie denerwują. Nie wiem jakim cudem przegapiłam ten moment, kiedy trzeba było się usamodzielnić. Zgubiła mnie miłość, żyłam uczuciem, myślałam, że tu mi się wszystko ułoży. A rozstałam się z chłopakiem i zrozumiałam, że zostałam na lodzie. I to na lodzie, który sama sobie zrobiłam. Nie mam oszczędności, dobrej pracy, solidnego wykształcenia. Nie mam nic. Każdy dzień to dla mnie koszmar. Mam naprawdę dosyć okropnych, toksycznych rodziców i wszystkich dookoła. Mam dosyć tej wsi. Prowincji. Mojego pokoju, w którym mieszkam od 29 lat. Coś we mnie pękło i już postanowiłam. W tym roku rzucę to wszystko. Właśnie skasowałam social media. Koniec z obserwowaniem celebrytów. Koniec czytania plotek na Pudelku. Oglądania telewizji. Życia życiem innych. Odcinam się od wszystkiego. Wymazuję wszystko ze swojego życia. Będę pracować na dwa etaty, odkładać każdy grosz, aż w końcu będę mogła stąd wyjechać. Zostawię tylko list, żeby mnie nie szukali. Wyjadę do Warszawy. Z czystą kartką. Zabiorę ze sobą tylko jedną walizkę. Ucieknę pod przykryciem nocy. Wyrwę się i już nigdy nie wrócę do dawnego życia. Potrzebuję się oczyścić, uwolnić, odrodzić. Przepraszam, że tutaj to piszę, ale musiałam się wygadać. I jest to też moja forma pożegnalna z Pudelkowiczami.