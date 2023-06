Sandra Kubicka krytykuje rozmowę Rzeźniczaka z Żurnalistą: "Straszna. Ma wydźwięk PRZESŁUCHANIA"

Karla 1 godz. temu zgłoś do moderacji 250 79 Odpowiedz

Wysłuchałam całego wywiadu. Pytania tendencyjne, zadawane aby wybielić siebie. Odpowiedzi jakby Paulisia mu pisała, wychwala ja pod niebiosa, jedyna co mu "dom" zbudowała, co się nie maluje a wygląda pięknie, co się zachowuje jak normalna dziewczyna, a on takiej szukał od lat. Jedyna go wysłucha, jak mówi o swoich problemach. Widać, chcą ja wypromować, żeby zarabiała na IG jak on już z tej Kotwicy przejdzie na emeryturę. A to obwinianie każdej partnerki, ze Edyta wiedziała ze ja zdradza, ale nic nie robiła (a dziewczyna zarabiała więcej od niego, dbała o dom, opłacała jego terapie) i łaskawi, po rozwodzie 2 lata spłacał jej samochód, który dał jej w prezencie; Magda ze mu gotowała a potem przestała, ze była podejrzliwa non stop (skoro zdradzał każda, to się niech nie dziwi), a jak chciała dziecka, to on nie protestował, ale na wahania hormonów i humory to on się nie pisał; Ewelina to tylko tutka na telefon, ale ja omamił słodkimi słówkami, pisząc ze ja kocha by dawała mu za darmo, a on nie myślał wtedy o gumkach, bo po co (nie wie jak się robi dzieci?). OKROPNY TYP!