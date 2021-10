Sandra Kubicka prawi o wewnętrznej przemianie: "Ludzie myślą: "Kubicka nie potrafi w związki". A może NARESZCIE DOJRZAŁAM"

Sandra Kubicka ma już za sobą kilka nieudanych związków. Celebrytka dwukrotnie była zaręczona, żadna z jej relacji nie doczekała się jednak happy endu. Po wyjątkowo medialnym rozstaniu z Kaio Alvesem Goncalvesem "modelka" przez jakiś czas pozostawała singielką. Kilka dni temu poinformowaliśmy Was jednak, że Kubicka znalazła już nowy obiekt westchnień i aktualnie spotyka się z Baronem.

Jak udało się ustalić Pudelkowi, Sandra Kubicka marzy o pochwaleniu się nową miłością przed światem. Na prośbę Barona zgodziła się jednak pielęgnować uczucie z dala od ciekawskich spojrzeń. Muzykowi po 225 dniach związku z Blanką Lipińską wyjątkowo zależy bowiem na ochronie prywatności. Ostatnio w rozmowie z Jastrząb Post Sandra zdradziła co prawda, że jest "zakochana na maxa", jednocześnie podkreśliła jednak, iż tym razem chce jak najdłużej cieszyć się związkiem w tajemnicy przed światem.

Choć Kubicka ma mocne postanowienie, by jak najdłużej cieszyć się prywatnością w nowym związku, wciąż nie zamierza rezygnować z dzielenia się przemyśleniami w mediach społecznościowych. W sobotę celebrytka zamieściła na InstaStories serię wywodów, w których postanowiła odnieść się do komentarzy na temat relacji z Baronem. Sandra zapewniła fanów, że jakiś czas temu przeszła prawdziwą wewnętrzną przemianę i całkowicie zmieniła podejście do życia.

Od roku jestem inną osobą. Czy wierzycie, że ludzie się zmieniają? Jeśli ktoś jest dobrym człowiekiem, ale popełniał błędy, tak jak popełniałam ja, to może zmienić swój tok myślenia albo swoje schematy bądź postępowania, doświadczeniem - pokreśliła.

Kubicka przyznała, że nie zamierza kierować się cudzymi radami ani zwracać uwagi na komentarze odnośne swego życia osobistego.

Jeśli rady daje mi osoba, która nie ma doświadczenia życiowego w związkach lub w pracy, to ja się nie słucham. Bardzo dużo koleżanek i kolegów radzi mi, co powinnam robić, a czego nie powinnam (...) Czuję, że często ludzie tak o mnie myślą: "Jezu, ta Kubicka to dwa razy zaręczona, to ona nie potrafi w związki". A może nareszcie dojrzałam, nareszcie zrozumiałam - wyjaśniła.

Co ciekawe, niedługo po publikacji, Kubicka postanowiła usunąć życiowe przemyślenia z sieci. Celebrytka postanowiła jednak wytłumaczyć obserwatorom, co skłoniło ją do tej decyzji. Wygląda na to, że "modelka" chciałaby nieco szerzej omówić wspomniane tematy.

Kochani, usunęłam te storki wszystkie, bo po chwili przemyślenia uznałam, że to jest tak fajny temat, żeby go przegadać z kimś. I wrzucę po prostu to na główny, np. z osobą która ma bardzo podobny tok myślenia jak ja albo z osobą, która ma totalnie przeciwny. Jest jedno, co nas łączy, czyli szacunek do drugiej osoby. Jak ktoś chce przeżyć swoje życie, to tak je przeżyje. Prawda Luna? Ty na przykład chcesz przeżyć swoje życie, leżąc na kanapie i śmierdząc - zakończyła, zwracając się do leżącej obok pupilki.

Jesteście ciekawi, jak długo Sandrze uda się "cieszyć prywatnością" z Baronem?

