Sandra Kubicka żali się na Instagramie: "Czasami jest mi PRZYKRO, że jestem znana z GŁOŚNYCH ROZSTAŃ"

Sandra Kubicka bardzo długo walczyła o to, aby przedłużyć pięć minut w polskich mediach, które dało jej brylowanie na salonach i udawanie aniołka Victoria's Secret. Ostatnio skupiła się z kolei na udzielaniu wywiadów i częstowaniu internautów coraz bardziej osobliwymi wyznaniami.

Innym tematem, który daje Sandrze Kubickiej medialne paliwo, jest oczywiście burzliwe życie prywatne. "Modelka" ma na koncie kilka publicznych rozstań, z czego najgłośniejsze miało miejsce w połowie 2020 roku, gdy jej były partner Kaio Alves Goncalves pogrążał ją na oczach internautów. Zarzucił jej też, że buduje wizerunek na kłamstwach.

Choć atmosfera była wtedy dość napięta, to wygląda na to, że byli ukochani zdołali się jakoś dogadać, a sprawa chwilowo ucichła. Teraz Sandra postanowiła powspominać dawne czasy w ramach sesji Q&A z fanami, podczas której padło pytanie o to, czy utrzymuje z nim jeszcze kontakt. Sądzimy, że odpowiedź raczej nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem...

Nie mamy, ale wojny też już nie ma. Jest zgoda bez kontaktu - zapewniła dyplomatycznie.

Kubicka postanowiła też odpisać jednej z internautek, która pochwaliła się, że zaobserwowała ją na Instagramie w czasach "głośnego związku" (ciekawe, którego?) i od tej pory została jej fanką. Słowa zainteresowanej jej życiem kobiety "modelka" wykorzystała, aby pożalić się na to, jak jest postrzegana w mediach.

Czasami jest mi przykro, że jestem znana z "głośnych rozstań", bo przecież to były tylko dwa związki i w normalnym świecie to nic takiego, ale jak osoba publiczna dwa razy się rozstanie, to już skandal. Ech... No, ale z drugiej strony nadal tu jesteście. Dziękuję - odpisała jej Sandra.

Jako "osoba publiczna" Kubicka poczuła się też w obowiązku odpowiedzieć na pytanie rodem z "Bravo" dotyczące kontaktów z ekspartnerami, gdy wciąż się ich kocha. Tu celebrytka wykazała się wiedzą w temacie i popełniła obszerny wpis pełen złotych rad.

U mnie wyszło to tak, że najpierw musiał minąć czas... Przestać się tak bardzo kochać... Wybaczyć sobie... I dopiero po kilku latach byliśmy w stanie porozmawiać i zostać przyjaciółmi. Tak od razu po rozstaniu się nie da, bo się kochaliśmy nadal i była nadzieja, że może jednak wrócimy... Jeśli dana osoba była w Twoim życiu przez wiele lat, to miała impakt na nie, więc dlaczego masz ją usuwać na zawsze? Oczywiście zależy to od dwóch stron. Ja z moimi eks wyznaczyliśmy sobie wszystko i jest pokój. Zawsze będę miała ich gdzieś w serduszku, ale nie kocham ich już na pewno - objaśniła dogłębnie.

Myślicie, że byli partnerzy też mają ją "w serduszku"?

