Sandra Kubicka otwiera się na temat swojej choroby: "Moje ciało myśli, że JEST MĘŻCZYZNĄ"

Coraz częściej Sandra Kubicka wypowiada się również na temat przykrej przypadłości, z którą przyszło się jej zmagać. Mowa o zespole policystycznych jajników . To właśnie ta choroba ma być odpowiedzialność za wahania wagi modelki. 26-latka stara się jednak niwelować jej skutki za pomocą regularnych ćwiczeń, rygorystycznej diety i zamrażaniu tłuszczu. O trudach, jakie napotyka każdego dnia, opowiedziała w rozmowie z Dzień Dobry TVN.

Po prostu trzeba zmienić styl życia, badać się i czekać na cud. Niektóre kobiety znoszą to bardzo delikatnie, a niektóre przechodzą z full pakietem tak jak ja. Przytyłam 17 kilogramów, miałam bulwy podskórne, zaczęły mi włosy rosnąć w bardzo dziwnych miejscach i to są właśnie te pierwsze objawy. Również nieregularne miesiączki i brak owulacji, co się też wiąże z problemem zajścia w ciążę - wylicza Kubicka.