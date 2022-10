Sara James musiała ZMIENIĆ SZKOŁĘ, bo była PRZEŚLADOWANA ze względu na kolor skóry. "Bezsensowna nienawiść"

Iza 9 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

W mojej klasie był chłopczyk, który wychowywał się bez matki a ojciec najwyraźniej nie radził sobie z tym wszystkim i ten chłopczyk często niestety śmierdział. To, jak inne dzieci go traktowały, w tym ja, było po prostu straszne. Zatykanie nosa, wyzwiska, odsuwanie się jak od trędowatego itp. Jak sobie to przypominam, to mi się chce płakać. Dzieci bywają okrutne lub nie chcą odstawać od reszty