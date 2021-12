Sara Egwu-James pokazała, co ludzie piszą do niej przed Eurowizją: "MAŁO POLSKA JESTEŚ"

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Komentarz jest okropny i świadczy wyłącznie o autorze. Zabłysnął jak cekin. Bohater. 🤦 Zrobił przykrość utalentowanej, śpiewającej dziewczynce, która reprezentuje Polskę i która ma szansę na duży sukces. Nie ma znaczenia jak wygląda, z jakiej rodziny pochodzi ani gdzie mieszka. Ważne, że znowu Polacy mogą wygrać. Nasi. I będzie się mówić o nas dobrze, bo ostatnio mało jest okazji ku temu. Zadaliście pytanie, czy to wydarzenie jest szokujące. I tak i nie. Tak, bo to czyjeś dziecko. Tak, bo taki język jest obrzydliwy. Tak, bo ktoś chyba uważa, że jest jakaś definicja bycia bardzo polskim i mało polskim. I nie. Nie szokujące, bo żyjemy w kraju, w którym ludzi już dawno podzielono na sorty, których się wyzywa, poniża, odbiera im prawa obywatelskie, tworzy strefy wolne od nich, więc to żaden szok ani nowość, takie "komplementy". Niestety. Co nie oznacza, że powinno się na to machać ręką.