Sara James udzieliła WYWIADU po występie w amerykańskim "Mam Talent". "Brak mi słów. W Ameryce MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ"

Pod koniec maja Sara James ogłosiła, że postanowiła wyruszyć na podbój USA i zgłosiła się do amerykańskiej edycji "Mam Talent". We wtorek odcinek z udziałem 14-latki zadebiutował na antenie NBC, fani wokalistki w końcu mogli więc dowiedzieć się, jak ta poradziła sobie podczas castingów. Okazało się, że James na scenie show spisała się śpiewająco. Nastolatka otrzymała od publiczności i jurorów owację na stojąco, Simon Cowell nacisnął natomiast złoty przycisk, tym samym zapewniając Polce awans do odcinków na żywo.

Stojąc na scenie "America's Got Talent" Sara James wprost przyznała, że udział w castingach jest dla niej szansą na spełnienie marzeń. Tuż przed występem wokalistka ucięła sobie pogawędkę z jurorami show - podczas której Simon Cowell i Howie Mandel poinformowali ją na przykład o swoich polskich korzeniach. Gdy Cowell zapytał Sarę, dlaczego zdecydowała się na przyjazd do USA, ta odparła:

Kiedy byłam mała zawsze oglądałam nagrania z programu na YouTubie i byłam nimi zdumiona. Mówią, że w Ameryce marzenia się spełniają, więc przyszłam sprawdzić, czy to prawda - przyznała.

Występ Sary James w amerykańskim "Mam Talent" już zdążył odbić się szerokim echem nie tylko w Polsce, lecz również za oceanem. Jej interpretacją utworu Billie Eilish zachwyceni byli zarówno internauci, jak i zagraniczne media. O nastolatce i jej "niesamowitym" wokalu napisały m.in. serwisy Just Jared oraz Hollywood Life. Mało tego, Sara zdążyła już nawet udzielić pierwszego wywiadu w amerykańskich mediach.

W rozmowie z People 14-latka nie ukrywała, że w jej przypadku emocje po awansie do kolejnego etapu "America's Got Talent" wciąż nie zdążyły jeszcze opaść, a udział w programie jest dla niej wielkim wydarzeniem.

Szczerze, brak mi słów. Gdy o tym myślę, dosłownie się trzęsę. Jestem po prostu taka szczęśliwa. To coś, o czym marzyłam i stało się. To prawdziwe szaleństwo! - cieszyła się.

James zdradziła People, że podczas podróży do Los Angeles kompletnie zakochała się w Stanach Zjednoczonych i to właśnie tam chciałaby zamieszkać w przyszłości. Jak podkreśliła, wycieczkę dodatkowo umiliło jej naciśnięcie złotego przycisku przez Simona Cowella.

W Ameryce marzenia się spełniają. To niesamowite. [Simon] uczynił tę podróż do Ameryki tak piękną - a Ameryka naprawdę jest piękna, mówiąc szczerze. Zakochałam się i chcę tu mieszkać, ale to był tak niesamowity moment kiedy o tym myślę, chcę mi się płakać - zdradziła People.

W rozmowie z serwisem Sara ponownie przyznała, że od najmłodszych lat była fanką amerykańskiego "Mam Talent" i choć była zachwycona występami uczestników programu, nigdy nie myślała, że pewnego dnia stanie na tej samej scenie. Jej losy potoczyły się jednak inaczej i wkrótce wokalistkę czeka występ na żywo przed amerykańską publicznością. Okazuje się, że 14-latka już rozmyśla nad półfinałowym show.

Mam kilka pomysłów - powiedziała People, dodając, iż najbardziej ekscytujący jest dla niej powrót na scenę i "pokazanie jurorom wszystkiego, co ma".

Sara nie może też uwierzyć w to, że dziś sama może pochwalić się statusem uczestniczki "America's Got Talent", choć jeszcze niedawno z zachwytem podziwiała występy na słynnej scenie. W rozmowie z People nastolatka postanowiła podzielić się więc kilkoma cennymi radami z tymi, którzy mogą kiedyś chcieć iść w jej ślady.

To naprawdę szalone, że ludzie będą mnie podziwiać, zarówno młode dzieci, jak i starsi ludzie. Chcę, żeby nauczyli się, by zawsze być sobą i nie pozwalać nikomu się kontrolować lub za nich myśleć. Jesteś gwiazdą i musisz myśleć o tym, co chcesz zrobić. Po prostu bądź sobą, miej wokół siebie niesamowitych ludzi i nigdy się nie poddawaj - poleciła Sara.

Przypomnijmy, że Simon Cowell był zachwycony występem Sary na scenie "America's Got Talent". Łowca talentów, odpowiedzialny m.in. za narodziny One Direction, wprost przyznał, że w programie miał do czynienia z wieloma wokalistami, James zrobiła jednak na nim szczególne wrażenie. Podkreślił również, że 14-latka "ma w sobie blask prawdziwej gwiazdy", a chwilę później zapewnił jej awans do kolejnego etapu show. O swojej decyzji Cowell opowiedział również w rozmowie z People.

Nacisnąłem złoty przycisk, bo moim zdaniem Sara jest totalną gwiazdą. Przeleciała świat, by zgłosić się do "America's Got Talent", by "zobaczyć, czy marzenia się spełniają" - to naprawdę do mnie przemówiło, jako że 20 lat temu pomyślałem o tym samym. Po prostu nie miałem jej talentu! - przyznał juror.

Zdaniem Cowella występ Sary był tak imponujący, że po jego zakończeniu nie tylko on planował skorzystać ze złotego przycisku. Według producenta i etatowego jurora, Heidi Klum, Sofia Vergara i Howie Mandel mogli mieć podobne myśli.

Była nas około trójka, tak myślę, wszyscy gotowi, by rzucić się na ten złoty przycisk. Jej występ był tak dobry - ocenił w rozmowie z People.

