Sara James w specjalnej edycji "America's Got Talent"! Simon Cowell: "Otworzyłaś sobie drzwi do wielkiej kariery" (WIDEO)

Sara James nie wahała się ani chwili, gdy producenci America's Got Talent zaoferowali jej drugą szansę na podbój Stanów Zjednoczonych. 14-letnia Polka właśnie wystąpiła w programie America's Got Talent: All Stars, w którym konkurują ze sobą najlepsi z najlepszych uczestników poprzednich sezonów show. Wygląda na to, że nasza reprezentantka ma spore szanse na przejście do kolejnego etapu. Jej wykonanie utworu As It Was Harry'ego Stylesa wzbudziło zachwyt publiczności.