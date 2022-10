Sara James wrzuciła fotki z koleżanką, a media spekulują, że to JEJ DZIEWCZYNA. Wokalistka skomentowała... (ZDJĘCIA)

O Sarze James w ostatnim czasie najczęściej mówiło się w kontekście jej udziału w amerykańskim "Mam Talent". Przypomnijmy, że 14-latka już na castingach zachwyciła Simona Cowella, który użył złotego przycisku i zapewnił jej awans do półfinału. Zwyciężczyni Eurowizji Junior ponownie zrobiła wrażenie na jury i widzach również podczas występu na żywo i tym samym w wielkim stylu dotarła do finału "America's Got Talent". Choć ostatecznie Sarze niestety nie udało się zwyciężyć, nastolatka nie ukrywała, że przygoda z amerykańskim talent show była dla niej niezwykłym doświadczeniem.