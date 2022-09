Sara James pokazuje KULISY finału amerykańskiego "Mam talent" i komentuje wyniki: "Cudownie jest SPEŁNIAĆ MARZENIA" (ZDJĘCIA)

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego miało miejsce ogłoszenie wyników obecnej edycji amerykańskiego "Mam talent" . Był to wyjątkowy moment także dla nas, a wszystko z racji udziału Sary James , która na etapie castingów otrzymała od Simona Cowella złoty przycisk. Zachwyciła też jurorów oraz widzów w półfinale programu.

Sara James poznała werdykt widzów "America's Got Talent"

Niemal od początku było jasne, że droga Sary James do głównej wygranej w amerykańskim "Mam talent" wcale nie będzie prosta. 14-letnia Polka miała bowiem sporą - i równie utalentowaną - konkurencję. Ostatecznie w finałowym odcinku wokalistka nie zakwalifikowała się do top 5, jednak nikt chyba nie ma wątpliwości, że sam udział w finale to dla niej ogromny sukces.