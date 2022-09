Sara James SKRADŁA SERCA jurorów "America's Got Talent"! Wzruszona Heidi Klum ocenia: "Już jesteś WIELKĄ GWIAZDĄ"

Wygląda na to, że Sara James jest wręcz skazana na międzynarodowy sukces. Podczas finałowego odcinka amerykańskiej edycji Mam Talent 14-letnia Polka po raz kolejny pokazała, na co ją stać, tym razem z piosenką Running Up That Hill z repertuaru Kate Bush. Wyniki głosowania widzów nie są jeszcze znane, jednak już wiadomo jednak, że naszej rodaczce udało się bez większych problemów zaskarbić sobie sympatię jurorów.