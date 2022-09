Sara James walczyła o zwycięstwo w amerykańskim "Mam talent". Znamy WYNIKI finału programu!

Sara James w finale amerykańskiego "Mam talent"

W nocy z wtorku na środę Sara James zaprezentowała się z kolei w wielkim finale obecnej edycji "America's Got Talent", gdzie brawurowo zaśpiewała hit Kate Bush "Running Up That Hill". Jury z Simonem Cowellem na czele po raz kolejny było zachwycone muzyczną dojrzałością 14-latki i wróżyli jej ogromną karierę, na którą z pewnością zasługuje.