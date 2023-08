Saudyjska księżniczka Noura bint Mohammed Al Saud nie żyje. Miała 35 lat

SzczeraDoBólu 11 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Co to dzisiaj na Pudlu jakieś ciągłe gadanie o świecie arabskim? Przecież w Polsce jest już coraz bliżej do dżihadu, a jak zagłosujecie na konfederastów, to dojdą wam jeszcze zakazy rozwodów, odebranie praw wyborczych kobietom, może nawet przymusowe pokrywanie bezdzietnych. Już teraz mamy nakaz rodzenia płodów bez mózgu, zaraz będzie całkowity zakaz aborcji. I to wszystko za marne bonusy i galopującą inflację. Tragedia.