Schwesta Ewa nagrała piosenkę o... pobycie w więzieniu i rozłące z córką: "Płakałaś za mamą, ale twoja mama WALCZYŁA Z PROKURATOREM"

A do mnie na osiedle na którym wybudowano parę miesięcy temu plac zabaw dla małych dzieci przychodzą nieletni pseudo przestępcy, którzy pretendują do bycia wkrótce nimi. 3 chłopców w wieku 14 lub 15 lat. Jeden z nich na Metanabolu. Puszczają głośno raperskie piosenki, w których dominują wulgaryzmy i promowanie narkomanii. Razem podśpiewują. Z czasem ten przerośnięty podejdzie do koleżanki, która się z nimi tam buja, bierze ją za głowę i wydziera się jej z całych sił do ucha aby ogłuchła. Kopie ją w tyłek. Jeszcze inny maca publicznie inną po biodrach i nogach (ubrana w kuse spodenki nie zakrywające do końca pośladków). Te chłopaki noszą ze sobą coś do palenia w rodzaju przenośnego bongo. Wulgarne, głośne odzywki aby wszyscy słyszeli. To wszystko w biały dzień. I chyba kamieniem w okno dostałem. Bo coś uderzyło. Patologia 500+