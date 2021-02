Polska raperka-sutenerka świętuje WYJŚCIE Z WIĘZIENIA z malutką córką: "Nareszcie wolne!"

Schwesta Ewa trafiła za kratki w połowie stycznia ubiegłego roku. Czekając na wezwanie do odbycia kary, raperka zaszła jednak w ciążę i urodziła córeczkę Aalyię, co znacznie skomplikowało jej sytuację. Dopiero po sześciu miesiącach odsiadki sąd zezwolił na przeniesienie Ewy do więzienia dla matek z dziećmi .

Koniec końców wygląda na to, że do patocelebrytki los się uśmiechnął. We wtorek 2 lutego Schwesta poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że wraz z córką przedwcześnie wyszły na wolność. Raperka uraczyła swoich fanów relacją z podróży samochodem, podczas której tłumaczyła Aaliyi, że "nareszcie wracają do domu". Zainteresowani mogli przyjrzeć się także przyjęciu, jakie czekało na dziewczyny w ich mieszkaniu. Nie zabrakło złotych serpentyn, dmuchanych liter układających się w napis "FREE" i okolicznościowego tortu z podobizną mamy i córki.