Sebastian Fabijański o wychowywaniu syna w neutralności płciowej: "Świat zmierza w rejony, których ja SIĘ BOJĘ" (WIDEO)

Nie jestem ekspertem ale gender neutral to Np pozwolenie dziecku bawienia się tymi zabawkami jakimi ono chce a nie tymi przypisanymi do płci np autka dla chłopców a lalki dla dziewczynek. Albo nie ubieranie dziewczynek w różowe ciuszki z brokatem i napisem „księżniczka” i pozwolenie jej na noszenie tego co ona chce w tym koszuli w kratę (ja jak byłam dzieckiem to wszystko miało być fioletowe). Generalnie chodzi o słuchanie dziecka i nie zmuszanie go do robienia rzeczy przypisanych płci. Ma to na celu wychowanie mężczyzn i kobiet ba społeczeństwa na nienaśmiewającego się z „zadań” płci i pozwolenie dziecku na wybór. Sama nie jestem ekspertem od tematu ale z tymi zabawkami uważam ze spoko pomysł. Tylko PL nie jest na to gotowa, dla zwykłych ludzi to dziwactwo i krzywdzenie dziecka według „zachodniej mody i ideologii”… bo kto to widział aby dziewczynka nie chciała pchać wózka i być księżniczka a chłopiec nie chce repliki karabinu… 😏