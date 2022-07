Sebastian Fabijański podziwia nową fryzurę po wyjściu od barbera, po czym DYSKUTUJE z matką (ZDJĘCIA)

Ola 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jego jedyną zaletą, jest uroda. Jest przystojny, to fakt, choć i to kiedyś minie. Charakter, podejście do życia, jak widzimy, totalnie do bani. Przypomina mi byłego narzeczonego. Ładna, męska twarz to za mało. Tacy to jak juz, to na jedną noc, ale na pewno nie na męża czy ojca. Tacy nie są "stabilnym, solidnym fundamentem" na życie. Gdybym się nie opamiętała, skończylabym jak ta Maff. Myślę, że on nie jest zdolny do stworzenia rodziny. Nawet jak jakaś się nabierze na jego urodę, to nie będzie to na zawsze.