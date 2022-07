Sebastian Fabijański zapewnia, że nie zrzuca z siebie odpowiedzialności za ROZSTANIE z Maffashion: "NIE ZWALAM WINY NA NIKOGO"

Paula 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przepraszam ja mam 35 lat i jestem singielką, gdybym chciała co noc miałabym innego, ale nie, człowiek jeszcze myśli o innych, nie chciałabym, żeby moja rodzina cierpiała, że mają córkę puszczalską. On mówi o śmierci ojca i lęku o matkę. Naprawdę? Jak szedł na blakout to nie martwił się o matkę albo nie pomyślał "ojciec byłby dumny", albo nie pomyślał, że matka po przeżyciach - oszczędzę jej. Nie wierze w ani jedno jego slowo. Tak jakbym teraz ja poszla na spotkanie z dziwnymu ludzmi wziela tableteczke, przeciez ma sie ta swiadomosc i wyobraznie co sie bedzie lub moze stac. Chcial posmakowa to posmakowal a pewnie mialo sie po prostu nie wydac. Nie oceniam kto z kim spi bo mnie to nie obchodzi, ale kurde swiezo po urodzeniu dziecka, chyba zareczynach??? robic cos takiego???? to jest takie oszustwo, dziewczyna niepotrzenie inwestowala swoj czas w niego.