Sebastian Fabijański zdradził Pudelkowi, jak świętował z synem jego urodziny! "To, że czegoś nie widać, nie znaczy, że tego nie ma" (FOTO)

ja byłego zapraszam na urodziny. Jak córcia się cieszyła bez tych durnych podziałów jedne urodziny. Dla córki i dla mnie może przyjść z nową panną ale urodziny chciała jedne. Sorry co to za urodziny drugie na wyjeździe bez koleżanek i rodziny. tłumaczenie potem. Dziecko wzięło się z miłości ale ona ulotniła się z podłym :) charakterem. Dla córci mojej to ojciec i nic tego nie zmieni. Przyjaciele w tym ojciec mojego dziecka moimi przyjaciółmi.