Maffashion wyprawiła huczne urodziny Bastianowi: spersonalizowane ciasteczka, atrakcja w postaci strażaka, brak (?) Sebastiana Fabijańskiego... (ZDJĘCIA)

Gość 23 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Dziwne te urodziny … jak ja wyprawiam urodziny swoim córkom to gośćmi są przede wszystkim dzieci a ich rodzice to przy okazji bardziej a tu sami dorośli , znajomi matki , zabawa to z tymi dorosłymi będzie raczej słaba No chyba że głównie o prezenty chodziło w tych urodzinach .