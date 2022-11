Selena Gomez chciała targnąć się na życie: "Myślałam, że świat byłby lepszy, gdyby mnie nie było"

Nick Kanjon 25 min. temu zgłoś do moderacji 7 11 Odpowiedz

Mariah Carey to najlepsza wokalistka w historii muzyki.Oczywiscie wśród wokalistek , które są bądź były wspaniałe są Celine Dion, Whitney Houston Christine Aquilera czy Arletha Franklin, natomiast Mariah Carey na początku lat 90 była nie do dotknięcia czy to przez Whitney czy inne wspaniałe DIVY.Obecnie nie ma i już nie będzie kogoś,kto głosem mógłby się zbliżyć do artystek, które wymieniłem wyżej.Napiszecie Ariana,ale nie ma ani tej miękkości angielskiego głosu co Mariah ani tej mocy dzwonu, którą dysponowała Whitney. Ktoś napiszę Adele,serio ?Brytyjka ma kawał głosu,ale bardziej krzyczy niż śpiewa,Dua Lipa ,no no no Po prostu połowa lat 80 i początek 90 to absolutnie ten czas kiedy na scenie muzycznej pojawiły się największe gwiazdy.