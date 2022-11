Selena Gomez w fiolecie BŁYSZCZY na premierze dokumentu "My Mind & Me". Stylowa? (ZDJĘCIA)

Ppp 58 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Wiem, że jest chora i bardzo jest mi jej szkoda, ale mówiąc szczerze jak na typ urody, który się ponoć nigdy nie starzeje (baby face) ona wygląda na swoje lata (swoją drogą wciąż nie jest stara, ale nie dałabym jej mniej niż ma). I do tego te stylizacje - to nie pierwszy raz kiedy ubierają ją jakby miala wystąpić w sanatorium... Plus za to, że wróciła do ciemnych włosów, w tym jasnym blondzie było jej koszmarnie