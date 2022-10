Zapłakana Selena Gomez w poruszającym zwiastunie dokumentu o sobie: "Mam szczęście, że żyję" (WIDEO)

Selena Gomez od dziecka obecna jest w show biznesie. Miała zaledwie siedem lat, gdy wystąpiła w serialu "Barney i przyjaciele", gdzie wcielała się w postać Gianny. Kilka lat później zainteresował się nią Disney, w którym to wyrosła na jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia Najpierw pojawiła się w kilku gościnnych rolach, m.in. w "Nie ma to jak hotel" czy "Hannah Montana" , aż w końcu dostała angaż w "Czarodzieje z Waverly Place" , gdzie wcielała się w charyzmatyczną Alex Russo. Serial o przygodach nastoletniej czarownicy otworzył jej drzwi do dalszej kariery. Selena wystąpiła w wielu filmach i zaangażowała się w działalność muzyczną, wydając kilka płyt.

O Gomez było głośno również za sprawą jej wieloletniego związku z Justinem Bieberem, który to rozpalał media do czerwoności. Życie prywatne celebrytki nie należało jednak do najłatwiejszych. O swoich perypetiach opowiedziała w dokumencie "Selena Gomez: My Mind and me", którego pierwszy trailer trafił do sieci w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Data ta nie była przypadkowa, bowiem w filmie Selena zwierza się ze swojej walki z depresją, stanami lękowymi i toczniem rumieniowatym.