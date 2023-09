Selena Gomez i jej ŚCIŚNIĘTY BIUST w fioletowej mini zmierzają na imprezę w Nowym Jorku. Wpadła też Taylor Swift. Ikony stylu? (ZDJĘCIA)

Za nami gala MTV Video Music Awards 2023. Kolejna edycja rozdania statuetek tradycyjnie przyciągnęła wiele gwiazd branży muzycznej. Z okazji wydarzenia do Newark w stanie New Jersey przybyły m.in. Taylor Swift, Cardi B czy Shakira, która na czerwonym dywanie pojawiła się w towarzystwie synów. Wydarzenie zaszczyciła również obecnością Selena Gomez. 31-letnia wokalistka w tym roku została nominowana do trzech statuetek VMA za utwór "Calm Down" nagrany we współpracy z Remą. Ostatecznie duet zgarnął jedną nagrodę, w kategorii "Best Afrobeats". Para artystów osobiście odebrała wyróżnienie, a Gomez na scenie zachwyciła w czerwonej, koronkowej kreacji z głębokim dekoltem i odważnym wycięciem u dołu.