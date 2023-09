Selena Gomez i jej UWIĘZIONY w obcisłym topie BIUST pozdrawiają fanów w Paryżu. Udana stylizacja? (ZDJĘCIA)

szanuje 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Kobiety z większym biustem wyglądają niekorzystnie jak go zasłaniają- wiem po sobie. I tak naprawdę to czegokolwiek nie założymy to i tak widać- dużo tam jest. Jak widzę że ona odsłania się i wygląda i czuje się przeseksowna to bije brawa! Duże biusty to drogie Panie również duże kompleksy- nie są idealne, często bolą plecy, są obwisłe, bolą przy aktywności fizycznej. Ja od tych wakacji nauczyłam się kochać swoje ciało. Każdy ma coś, nie ma idealnych osób. Nigdy nie czułam się tak dobrze i komfortowo- zakładam body i to jeszcze bez stanika.