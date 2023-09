Selena Gomez BEZ GRAMA MAKIJAŻU na twarzy opuszcza hotel po imprezowej nocy (ZDJĘCIA)

W nocy z wtorku na środę Selena Gomez była jedną z wielu gwiazd, które przybyły na tegoroczną galę MTV Video Music Awards . Artystka zgarnęła podczas eventu jedną statuetkę za utwór "Calm Down", wykonywany w duecie z piosenkarzem o pseudonimie Rema. Wielkie poruszenie w mediach społecznościowych wywołały wspólne fotki 31-latki z jej wieloletnią przyjaciółką Taylor Swift . Tuż po gali panie wybrały się na after party do jednego z nowojorskich hoteli. Wykonane przez paparazzi zdjęcia sugerują, że piosenkarki świetnie się bawiły.

Po odespaniu szalonej imprezki w gwiazdorskim towarzystwie, Selena Gomez chciała jak najszybciej wrócić do swojej willi. Pod hotelem, w którym zatrzymała się artystka czekał na nią spory tłum wielbicieli. Wykonawczyni hitu "Back to you" opuściła budynek bez grama makijażu i w białej stylizacji, składającej się z szerokich spodni, T-Shirtu oraz luźnej koszuli. 31-latka nabawiła się prawdopodobnie drobnej kontuzji, o czym świadczy opaska uciskowa na jej dłoni. Mimo zmęczenia, gwiazda zgodziła się nawet zapozować do pamiątkowego selfie ze szczęśliwym fanem.