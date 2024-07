Selena Gomez prezentuje CAŁUŚNE fotki z ukochanym. Nie zabrakło też czułego podpisu. Fajna z nich para? (ZDJĘCIA)

Ta wolaca rod... 38 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Witam Państwa.Bardxo szanuję i lubię facetów rodzinnych najlepiej żeby ze wsi chłop był.Bo zawsze jak widzę chłopów idących za rękę x babs i dzieckiem to się kłaniam mówię dzień dobry i się uśmiecham do takich mężczyzn albo ich obserwuje bo mi się podobają.Chlipy że wsi są bardzo fajni.Rodxinmi uczuciowi nastawieni na rodzinę przywiązani do żon dzieci swoich .Widać że się cieszą jak z dzieckiem małym idą na spacer.Naprawde bardzo ich szanują bo to nie jest tak że to baba ma się zajmować dzieckiem a chłop sobie pracuje i rodzinę ma gdzieś.Moj brat jest dobrym ojcem i dużo czasu spędza ze swoim dzieckiem i pomaga żonie swojej i to jest godne podziwu a nie jakieś chłopy co gdzieś mają rodzinę tylko pracują s dziecko tylko do kobiety należy.Dxieckurm się na zajmować zarówno chlip jak i baba dlatego uważam że do związku albo do małżeństwa trzeba wziąć rodzinnego faceta ze wsi albo małego miasteczka bo tam jest duży odsetek rodzinnych facetów którzy uwielbiają chodzić x małymi dziećmi na spacer ja zawsze im się kłaniam bo bardzo ich szanuję.Strzeoce opolskie tam jest dużo rodzinnych facetów mało miasteczko brzeg naprawdę fajnie faceci tak są tacy rodzinni to się ceni naprawdę