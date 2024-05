Chłopak Seleny Gomez mówi o POWIĘKSZENIU rodziny. Szykuje się ciąża jak u Hailey Bieber?

Selena Gomez po rozstaniu z Justinem Bieberem nie miała szczególnego szczęścia w miłości. Piosenkarka spotykała się m.in. z Orlando Bloomem, Zeddem czy Samuelem Krostem. Ostatecznie żaden z nich nie okazał się być tym jedynym. Przełom w życiu 31-latki nastąpił kilka miesięcy temu, gdy media obiegła wiadomość o płomiennym uczuciu, które połączyło ją z producentem Bennym Blanco.

Mimo krótkiego stażu ich związek rozgrzewa opinię publiczną, szczególnie że tym razem gwiazda Disneya nie specjalnie kryje się ze swoim wybrankiem. Fani Seleny Gomez mogą obserwować prawdziwy rozkwit relacji, która z dnia na dzień nabiera rumieńców. Okazuje się, że romantyczne kadry, które pojawiają się w mediach społecznościowych, to dopiero początek, albowiem sprawa jest poważniejsza, niż niektórym mogłoby się wydawać.

Benny Blanco o dzieciach z Seleną Gomez

Ostatnio ukochany piosenkarki gościł w programie "The Howard Stern Show". Jednym z wątków poruszonych w trakcie rozmowy z Howardem Sternem były plany producenta, co do przyszłości z Seleną Gomez. Benny Blanco nie ukrywał, że jego następnym celem w życiu jest założenie rodziny z piosenkarką. Producent przyznał, że bardzo dobrze czuje się w towarzystwie dzieci i sam chciałby mieć potomka.

Chcesz mieć dzieci z Seleną? Powiedziałeś jej już, że chcesz mieć dzieci? - zapytał gospodarz programu.

To jest zawsze temat codziennych rozmów. To mój kolejny cel do odhaczenia (...) Mam mnóstwo chrześniaków, siostrzeńców. Uwielbiam przebywać w towarzystwie dzieci - wyznał Blanco.

W kwestii ewentualnych oświadczyn Benny Blanco nie był już jednak zbyt wylewny. Gdy jednak Howard Stern stwierdził, że wróży parze małżeństwo, to 36-latek z pełną powagą przyznał, że on również widzi to w swojej przyszłości.

