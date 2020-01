Selena Gomez przekazała na walkę z pożarami w Australii PIĘĆ MILIONÓW DOLARÓW!

tbm 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

I to powinny zrobić wszystkie gwiazdki które mają na koncie miliony a na insta prosza by modlić się za Australie. Modlitwa nawet najmocniejsza nie ugasi pożaru tylko uczynią to realne działania. Dlaczego żadne Państwo im nie pomaga, tylko ludzie organizują zbiórki?