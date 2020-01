Złote Globy 2020. Jennifer Aniston o Australii w imieniu nieobecnego Russella Crowe’a: "Tragedia, która ma miejsce, ma źródło w zmianach klimatycznych"

Bilbo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 132 3 Odpowiedz

Najwiecej w sprawie klimatu maja do powiedzenia celebryci. Na co dzień utrzymujący floty limuzyn i super samochodów, z których jeden wypala tyle paliwa co TIR. Na co dzień latający prywatnymi samolotami, które mogły by przewieźć dziesiątki pasażerów. Na co dzień utrzymujący po kilka rezydencji, gdzie każda na klimatyzacje czy oświetlenie zużywa tyle energii co całe osiedle.