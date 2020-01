Marcin Rola wskazuje "przyczyny" pożarów w Australii: "Najpierw zalegalizowano małżeństwa tej samej płci, potem aborcję…"

RTS 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. Czy Mnie obrażają - wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na własną hańbę? Dlatego to mówi Pan: Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi - płonie i nie zagaśnie (Jeremiasza 7:18-20). Królowa Nieba to demoniczna zwierzchność (ukrywa się pod postacią Maryi katolickiej). Jeśli już mówimy o pożarach na podstawie Biblii - to ich przyczyną są niebiblijne kulty - czyli łamanie pierwszego przykazania.