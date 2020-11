Sentymentalny Dowbor wspomina pierwsze spotkanie z Koroniewską: "Siedziała taka naburmuszona BLONDYNA WIEŚNIARA"

B. K 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ludzie co wy gadacie, Aśka manieryczna? Bardzo ich lubię, w ich przypadku nie było gwiazdorzenia, promowania wózków, fotelików. No nie, to ktoś inny niż Szatan. Joasia przecież cały czas gra w teatrze, no i co ważne nie biadolą. Fajna para.