20 lat "M jak miłość"

Kilka miesięcy temu, przy okazji sprzątania w szafie, znalazłam płytę "M jak Miłość" z pierwszymi pięcioma odcinkami. To był kiedyś, kiedyś dodatek do gazety, która nosiła tą samą nazwę, co i serial. Płyty z odcinkami miały wychodzić co tydzień, ale coś chyba "nie pykło". Obejrzałam te pierwsze odcinki i naprawdę miło mi się do tego wracało. Czuć jeszcze na nich klimat lat 90. Fiat Krzysia Zduńskiego, który bez przerwy się psuł, Marek który świeżo co wrócił z Niemiec i poznał Hankę w barze, potem sprawa jego ówczesnej narzeczonej i wybór między nią, a Hanką, Gosia, która spotyka się z Michałem Łagodą, chociaż nie wie jeszcze, że to przyrodni brat Marysi. Naprawdę ten serial kiedyś trzymał poziom, ale przestałam go oglądać kilkanaście lat temu. Myślę, że i słusznie ;)