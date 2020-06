Serial "Usta Usta" wraca na antenę po 10 latach

Jak udało się ustalić Pudelkowi, nagrania nowych odcinków serialu właśnie ruszyły. Patrząc na pierwsze fotografie z planu zdjęciowego możemy więc potwierdzić, że w czwartym sezonie produkcji pojawią się Wilczak, Mecwaldowski, Perchuć i Popławska. Do grupy aktorów dołączy także Sonia Bohosiewicz,która już we wtorek sugerowała powrót do roli Izy Nowak na swoim Instagramie.