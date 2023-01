Shakira BUDUJE MUR, by odgrodzić się od rodziców Gerarda Pique

Choć Shakira i Gerard Pique rozstali się już przeszło siedem miesięcy temu, to od kilku dni media na całym świecie niemal bez przerwy rozpisują się o ich relacjach. Wszystko to rzecz jasna za sprawą najnowszego singla Kolumbijki, w którym ta postanowiła rozliczyć się z byłym partnerem. Wokalistka wprost wytknęła Pique związek z młodą kochanką, twierdząc np., że piłkarz "zamienił Rolexa na Casio" i przy okazji polecając mu "potrenować mózg". Muzyczny diss Shakiry szybko zapoczątkował prawdziwą medialną telenowelę. Gerard Pique zdążył już odnieść się do przytyków wokalistki, ogłaszając współpracę z Casio czy wożąc się po mieście Renault Twingo. Utwór wokalistki publicznie skomentował nawet ojciec jego kochanki...