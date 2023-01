Shakira MA ŻAL do matki Gerarda Pique. Była "teściowa" stanęła w obronie kochanki syna: "Sytuacja jest napięta"

Ania 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Historia stara, jak świat pobawił się i chce wrócić do domu do dzieci do shaki. Zastanawiam się, co tacy faceci mają w głowie? Po co wchodzą w związki i się w jakimś stopniu deklarują? Wiem, że ludzie często zmieniają zdanie😁 No, ale chyba obwiązuje jeszcze jakiś kodeks moralny, wartość danego słowa etc.