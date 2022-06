Shakira trafiła do szpitala! Hiszpańskie media: "Do jej posiadłości wezwano karetkę"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak silne przywiązanie do drugiego człowieka i jakaś dziwna pewność , że zawsze z nami będzie ,to droga donikąd. Nic w życiu nie ma pewnego ,a już na pewno nie to , że ktoś inny zawsze z nami będzie. Bo to zwyczajnie jest naiwne. Człowiek nawet siebie nie jest do końca pewny. Jeśli ktoś mówi , że zdrada to jest najgorsze co może go spotkać, to znaczy , że na ogromny problem ze sobą. I nad tym trzeba pracować , żeby nie mierzyć siebie tym ,czy ktoś nas będzie kochał i z nami będzie. Wiadomo , że to boli , ale jeśli ktoś nam robi coś takiego ,to oznacza , że nie jesteśmy dla niego ważni . To po co nam w życiu taka osoba ?