Sharon Osbourne pozuje zakryta jedynie PODUSZKĄ. Na Halloween przebrała się za... żonę Kanye Westa (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że w kwestii kostiumów na Halloween gwiazdy potrafią wykazać się nie lada kreatywnością. Zagraniczni celebryci każdego roku dwoją się i troją, aby zwrócić na siebie uwagę odpowiednio wymyślnymi przebraniami. W tym roku znani również nie zawiedli. Kim i Khloe Kardashian przywdziały na przykład stroje lalek Bratz, Paris Hilton kostium stewardesy z teledysku Britney Spears, a "królowa Halloween", Heidi Klum na swą imprezę przybyła w stroju gigantycznego pawia. Na naszym rodzimym podwórku też nie brakowały oryginalnych przebrań - Maffashion zainspirowała się na przykład filmem, w którym zagrali bracia Kaczyńscy.

Sharon Osbourne zaszalała na Halloween. Wraz z Ozzym zaskoczyli przebraniami

Oryginalnym pomysłem na halloweenowe przebranie w tym roku niewątpliwie zaskoczyła również Sharon Osbourne. W środę 71-latka pochwaliła się kostiumem na swoim instagramowym profilu. Osbourne udostępniła w sieci zdjęcie, do którego zapozowała w wyjątkowo skromnym "odzieniu". Gwiazda miała na sobie jedynie rajstopy oraz buty wykonane z przezroczystego plastiku, klatkę piersiową zakryła zaś sporych rozmiarów poduszką. W halloweenową zabawę włączył się również Ozzy Osbourne. Legendarny lider Black Sabbath stanął tuż obok żony, ubrany w czarną kurtkę i długie rękawice, oblicze skrył zaś pod kapturem i parą ciemnych okularów.

Wesołego Halloween - napisała pod wspólnym zdjęciem Sharon.

Choć niektórzy internauci mieli wyraźnie problemy z odgadnięciem, za kogo przebrali się Osbourne'owie, wielu nie miało w tej kwestii żadnych wątpliwości. Sharon zainspirowała się rzecz jasna znaną koneserką osobliwych stylizacji Biancą Censori.

Obecna ukochana Kanye Westa niejednokrotnie już szokowała swoimi strojami - a w większości przypadków, właściwie ich brakiem. Partnerka rapera regularnie widywana jest na przykład w stylizacjach składających się jedynie z dopasowanych legginsów i krótkich topów. Architektce zdarzało się także pokazywać publicznie w kreacjach, które zdecydowanie więcej odsłaniały, niż zakrywały. Spore zamieszanie wywołała stylizacja, którą pani West zaprezentowała niedawno podczas wakacji we Włoszech. Censori paradowała wówczas po ulicy w cielistych rajstopach i biustonoszu, przyciskając do klatki piersiowej fioletową poduszkę, tak, by z jej pomocą zakryć swe wdzięki. Całość uzupełniła plastikowymi szpilkami, a krótkie włosy zaczesała do tyłu.

Nietrudno się domyślić, że to właśnie wspomniany, pamiętny "look" odtworzyła na Halloween Sharon Osbourne - 71- latka zadbała nawet o to, by jej fryzura do złudzenia przypominała uczesanie Censori. Ozzy niewątpliwie przebrał się zaś za Kanye Westa. Na zdjęciach paparazzi z włoskich wakacji pary raper również ubrany był cały na czarno, a twarz, podobnie jak Osbourne, ukrywał pod kapturem. Fani Osbourne'ów wyraźnie byli zachwyceni ich pomysłowością.

Kanye i Biance powinno to schlebiać; Sharon, jesteś olśniewająco piękna; Omg, naprawdę to zrobiliście! (...); Wygraliście Halloween; Geniusz Ye byłby dumny; Jesteście epiccy. Wyglądasz świetnie, Sharon; Umieram, Sharon. Jesteście na innym poziomie; To jest komiczne; Legendy, Arcydzieło - zachwycali się internauci w komentarzach.

Pod postem Sharon nie zabrakło również komentarzy dotyczących jej wyglądu. Choć wielu zachwycało się formą 71-latki, niektórzy byli wyraźnie zmartwieni jej smukłą sylwetką. Przypomnijmy, że wygląd Osbourne nie pierwszy raz jest obiektem zmartwień internautów - niedawno sama zainteresowana przyznała się bowiem do trzydniowych głodówek.

