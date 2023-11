Halloween 2023. Gwiazdy chwalą się ZASKAKUJĄCYMI PRZEBRANIAMI: Julia Wieniawa, Deynn, Małgosia Socha (ZDJĘCIA)

Monika 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Szczerze po co obchodzić cudze święta, mamy przecież nasze Andrzejki!! Nie rozumiem... A te przebrania to albo jak by ktoś kogoś spod latarni wziął albo te same pajęczyna trochę krwi .... Maf fajnie się przebrała, nie tuzinkowo ... Heidi cóż można powiedzieć... Fajnie ale dla mnie przesada , wole jak widać twarz (no ale to moje zdanie ) ... Nic oryginalnego !