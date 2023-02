Simon Cowell został PODPALONY na planie brytyjskiego "Mam Talent"?! "Publiczność krzyczała, wszyscy byli oszołomieni"

Simon Cowell to prawdopodobnie najpopularniejszy juror na świecie. Celebryta zasłynął z oceniania uczestników w brytyjskich i amerykańskich programach typu talent show, a jego kąśliwe opinie nie raz wywoływały kontrowersje. 63-latek założył również własne wydawnictwo muzyczne Syco, a do gwiazd, które udało mu się wylansować należą m.in. One Direction, Leona Lewis czy Susan Boyle. Niedawno angielski łowca talentów był na językach wielu Polaków po tym, jak wziął pod swoje skrzydła 14-letnią Sarę James.