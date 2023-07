Sinead O'Connor rozwodziła się cztery razy. Jedno z jej małżeństw trwało... 16 dni. "Zostawiliście mnie na pewną śmierć"

Nierozumiem 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A ja się nigdy z wzajemnością nie zakochałam. Nigdy męża nie miałam. Talentu do niczego, uczyłam się dużo ale jak nie ma predyspozycji do czegoś ani dobrej dodatkowej opieki i zajęć to nic to nie da. Dlatego tyram od zawsze ciężko. Zastanawiam się na co narzekają ci znani artyści, wyjdą na scenę, pomylą się to nikt nie stoi za nimi żeby opier… ciekawe jakby musieli do zwykłej pracy chodzić gdzie by ich gonili… nie doceniają co mają. Spełnienie osobiste i zawodowe zdarza się ale jeśli choć w jednym aspekcie jest super to nie rozumiem na co narzekać? Mogła robić co kochała, żyć z tego, ok z facetami jie wyszło ale syna miała.