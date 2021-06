Siostra Britney Spears PRZERYWA MILCZENIE: "Jestem z niej dumna!"

Teraz, kiedy już bardzo wyraźnie powiedziała to, co chciała powiedzieć, czuję, że mogę pójść za jej przykładem... Od urodzenia wyłącznie kocham, uwielbiam i wspieram moją siostrę. Pomijając całe to gó*no, dla mnie to przede wszystkim moja starsza siostra. I nie obchodzi mnie, czy zechce uciec do lasu deszczowego i mieć miliony dzieci nie wiadomo gdzie, albo też zechce wrócić i być na szczycie, tak jak robiła to wielokrotnie. Bo ja i tak nie mam tu nic do zyskania czy stracenia. Ta sytuacja nie wpływa na mnie, jestem tylko jej siostrą, która troszczy się jedynie o jej szczęście.