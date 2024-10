Siostra Liama Payne'a opublikowała emocjonalny wpis: "Przepraszam, że cię NIE URATOWAŁAM". Wrzuciła prywatne zdjęcia

Wciąż nie milkną echa tragicznej śmierci Liama Payne'a. W środę członek grupy One Direction zmarł przedwcześnie w wyniku upadku z trzeciego piętra hotelu Casa Sur Palmero w Buenos Aires. Niestety, mimo natychmiastowej interwencji medyków, akcja ratunkowa się nie powiodła, a artysta odszedł w wieku zaledwie 31 lat. Z sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci gwiazdora były "urazy wielonarządowe" oraz "krwotok wewnętrzny i zewnętrzny". Badanie wykazało złamanie czaszki oraz 24 innych poważnych obrażeń, które doprowadziły do natychmiastowej śmierci.

Wydarzenie wstrząsnęło nie tylko fanami Liama Payne'a, ale przede wszystkim jego bliskimi. W piątek przed hotelem, w którym zginął muzyk, zjawił się jego ojciec, który złożył na wykonanym przez żałobników ołtarzu kwiaty. Cheryl Cole, z którą wokalista doczekał się syna, popełniła z kolei emocjonalny post, w którym pożegnała byłego partnera.

Siostra Liama Payne'a przerywa milczenie. Opublikowała post ze zdjęciami z bratem

W sobotę milczenie przerwała jedna z sióstr Liama. Ruth Gibbins opublikowała obszerny wpis, w którym zwraca się do brata. Na wstępie kobieta zaznaczyła, że wciąż nie wierzy w to, co się stało.

(...) Liam jest moim najlepszym przyjacielem. Nikt nigdy nie potrafił mnie rozśmieszyć tak jak on. Gdy mnie naśladował, zawsze się śmiałam, a on uwielbiał obserwować, jak wiele śmiechu potrafi wywołać - pisze, dodając, że to poniekąd dzięki bratu nauczyła się prowadzić auto:

Wyprowadził się, by gonić za marzeniami, gdy miał 17 lat. To zmusiło mnie do zdania egzaminu na prawo jazdy w czasie "X Factora", ponieważ nie mogłam znieść myśli, że nie będę mogła się z nim spotkać.

Siostra Liama Payne'a wraca wspomnieniami do poprzednich lat

Dalej Ruth wspomina początki kariery Liama.

Uwielbiałam odbierać go z pracy, kiedy to wszystko się zaczynało. (...) Podłączał swój telefon, żeby puszczać mi nowe piosenki. Liam kochał One Direction, kochał swoich braci i dużo o tym rozmawialiśmy.

Liam wiedział, że może do mnie zadzwonić o każdej porze, każdego dnia, a ja go odbiorę lub odwiozę, jeśli będzie chciał wrócić do domu - kontynuuje i dodaje, że od zawsze wiedziała, że jej młodszy brat będzie sławny:

Urodził się z muzyką we krwi. Od najmłodszych lat było jasne, że ma tę cechę, która uczyni go gwiazdą. Mogłam siedzieć i słuchać, jak śpiewa cały dzień.

Siostra Liama Payne'a zwraca się do zmarłego brata

W dalszej części wpisu kobieta wyznaje, że robiła notatki odnośnie tego, co chce powiedzieć Liamowi i zwraca się bezpośrednio do niego.

Mój mózg ma problem z nadążeniem za tym, co się dzieje i nie rozumiem, dokąd odszedłeś. Chciałabym po prostu przyjechać do twojego domu, wejść do środku przy głośnej muzyce i zastać cię piszącego piosenkę. (...) Jestem pod wrażeniem twojego talentu. Bycie tak utalentowanym powinno być nielegalne. (...) Uwielbiam twoją życzliwość. Jestem dumna, że mogę nazywać cię moim bratem i moim najlepszym przyjacielem.

Kobieta wspomina też o życiowych rozterkach Payne'a.

Nie uważam, że ten świat był dla ciebie wystarczająco łaskawy. Przez ostatnie kilka lat musiałeś się naprawdę bardzo starać, żeby przezwyciężyć to, co było kierowane w twoją stronę. Chciałeś po prostu być kochanym i sprawiać radość swoją muzyką. Nigdy nie wierzyłeś, że jesteś wystarczająco dobry. Mam nadzieję, że teraz widzisz ten wylew miłości, której nie otrzymałeś w odpowiednim czasie.

Na koniec dziękuje bratu za "zmianę jej życia i niesamowite wspomnienia" oraz obiecuje, że zajmie się jego synem.

Zaopiekujemy się Bear'em. On zawsze będzie wiedział, jak niesamowity jest jego tata i jak bardzo go ubóstwiał. Przepraszam, że Cię nie uratowałam. Kocham Cię, a moje serce tęskni za tobą. Chcę, żebyś wiedział, że jestem tutaj, gdybyś czegoś potrzebował. Poszłabym na koniec wszechświata, żeby cię odzyskać - kwituje.

