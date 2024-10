Przeprowadzono sekcję zwłok Liama Payne'a. Podano jej wyniki

co mnie obchodzi jakis tam muzyk, ktory zamiast wykorzystac swoja szanse, pieniadze i miedzynarodowa rozpoznawalnosc by zrobic cos dobrego: zacpal sie i zapil sie. Bohaterami sa lekarze, pielegniarki, wolontariusze, zolnierze ktorzy bronia wlasnego kraju i ludzi. Jak ktos taki ma depresje to ma kase i mozliwosc by sie leczyc, by szukac pomocy. ma na to srodki i nie musi sie przejmowac bytem, co smertelnikom zajmuje 80% ich czasu. Dzieckiem swoim tez sie nie zajmowal...a Wy produkujecie od 2ch dni artykuly na jego temat. Szkoda mi jego rodzicow bo nikt nie powinien chowac swoich dzieci a reszta mnie nie obchodzi.