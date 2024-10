Cheryl Cole żegna Liama Payne'a, publikując jego zdjęcie Z SYNEM: "Nigdy więcej nie zobaczy swojego ojca"

Co ciekawe, historia ich znajomości sięga 2008 r., kiedy niespełna 15-letni wówczas wokalista zgłosił się na przesłuchania do 5. edycji show "X Factor". Zasiadająca za stołem jurorskim Cheryl była zauroczona jego interpretacją przeboju "Fly Me To The Moon". Uczucie między tymi dwojga narodziło się jednak dopiero po 6 latach, kiedy wzbogaceni o pokaźny bagaż doświadczeń życiowych artyści ponownie spotkali się na planie programu muzycznego. Niestety, mimo posiadania szerokiego grona orędowników tego związku, ich drogi bezpowrotnie się rozeszły.