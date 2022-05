Siostra Meghan Markle oskarża ją o BEZCZYNNOŚĆ w obliczu walki ich ojca o życie: "Niech się WSTYDZI. Jemu nie zostało dużo czasu"

Polak 17 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Samanta nawet po rozwodzie z mężem nosiła jego nazwisko, dopiero, gdy Meghan Markle wyszła za księcia, to zmieniła nazwisko na panieńskie, nawet nie zauważyła pułapki w pytaniou o pieniądze...a przecież oni od poczatku żerowali na royalsach, udzielali sie za pieniadze w mediach, mieszali z błotem najpierw Meghan, a gdy Harry odkładał słuchawkę telefoniczną i zmienił numery telefonów to odgrywaja sie i na nim. O czym Thomas chce rozmawiać z Karolem? O Harrym? Czy ten pan nie widzi własnej kompromitacji i jeszcze chce w to wmieszać dzieci Harrego i Meghan...straszny dziadunio. Były takie przypadki w wielu książęcych i królewskich rodach, a nawet cesarskich - Cesarz rzymski wyrzekł sie córki Julii, gdyż zachowywała się nieobyczajnie. Tutaj mamy do czynienia z ojcem, który zachowuje sie skandalicznie wobec własnej córki i wygląda na to, że jego wnuki nigdy o nim nie usłyszą i nie zobaczą, gdyż byłyby w traumie, gdyby dowiedziały się o jego roszczeniach. Harry ma pieniądze ze spadków po mamie i dziadku i nie ma obowiązku dzielić się nimi. Ojciec Meghan zamiast tonować nastroje, to dolewa oliwy do ognia. Czy można ich nazwać rodziną? Niby są nią, ale powinni się uspokoić.